Les Browns obtiennent le quart Brock Osweiler des Texans

BEREA, Ohio - Les Browns de Cleveland ont transigé avec les Texans de Houston pour obtenir le quart Brock Osweiler, jeudi.

Les Browns reçoivent aussi deux choix des Texans: celui de sixième tour cette année, et celui de deuxième tour en 2018. Ils cèdent en retour leur choix de quatrième ronde en 2017.



Les Texans cherchaient à se départir du lourd contrat d'Osweiler, dont 16 M $ sont garantis. Avec plus de marge de manoeuvre au niveau du plafond salarial, ils vont se lancer en quête d'un nouveau quart partant.



Quant aux Browns, ils pourraient voir en Osweiler un atout pour un possible échange avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, pour les services de Jimmy Garoppolo.



En cette première journée de la période d'autonomie, Cleveland a aussi attiré le garde droit Kevin Zeitler, des Bengals de Cincinnati, en plus d'ajouter cinq ans au pacte du garde gauche Joel Bitonio.



L'arrivée d'Osweiler ne signifie pas que ça va influencer la décision dans le cas de Robert Griffin III, qui doit empocher un boni ce week-end.



Cleveland va se présenter au lutrin aux premier et 12e rangs lors du premier tour du repêchage de 2017. Ils ont 11 choix au total cette année.



Osweiler a montré une fiche de 8-6 en 14 départs avec les Texans l'an dernier. Certains murmurent que Tony Romo pourrait être convoité par le club de Houston.



Osweiler s'était joint aux Texans comme joueur autonome l'an dernier, après quatre saisons avec les Broncos de Denver.