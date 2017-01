Les Canadiens exclus du podium à la Coupe du monde de bosses de Lake Placid

LAKE PLACID, N.Y. - Les bosseurs et bosseuses canadiens ont connu leur pire journée en près de sept ans sur le circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique, vendredi, alors qu'ils ont été exclus du podium à Lake Placid.

C'est la première fois depuis le 18 mars 2010, à Sierra Nevada, qu'aucun Canadien ne remporte de médaille lors d'une Coupe du monde de bosses en simple.



L'étoile masculine Mikaël Kingsbury a obtenu son pire résultat en trois ans lors d'une épreuve de bosses en simple. Le champion du monde en titre et médaillé d'argent aux Jeux de Sotchi a pris le sixième rang. Il s'agit de son pire résultat depuis le 15 janvier 2014, également à Lake Placid.



Le Kazakh Dmitriy Reiherd s'est imposé, devant le Français Benjamin Cavet et l'Américain Bradley Wilson.



Kingsbury, de Deux-Montagnes, était monté sur le podium lors de ses 16 dernières compétitions en bosses simple, soit depuis le 1er mars 2015. Il avait remporté la première épreuve de la saison le mois dernier à Ruka, en Finlande.



Philippe Marquis, de Québec, a terminé en septième position et Marc-Antoine Gagnon, de Terrebonne, a pris le 11e rang.



Chez les femmes, Chloé Dufour-Lapointe s'est contentée du quatrième rang. Ses soeurs Maxime et Justine ont suivi respectivement en cinquième et septième positions.



L'Autralienne Britteny Cox est montée sur la plus haute marche du podium. La Française Perrine Laffont a obtenu l'argent et l'Américaine Morgan Schild, le bronze.



Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe étaient les champions en titre de l'épreuve de Lake Placid.



Les Canadiens auront l'occasion de se reprendre le week-end prochain à Val Saint-Côme.