Les Cardinals battent les Pirates 2-1, complétant ainsi un balayage de la série

SAINT-LOUIS - Dexter Fowler a cogné deux circuits et les Cards de St. Louis ont prévalu 2 à 1 contre Pittsburgh, mercredi, complétant ainsi un balayage des Pirates.

Chacun des trois matches de la série s'est conclu par le même score.



Fowler obtenait ses premiers circuits et points produits de la saison, en 15 matches. Il a envoyé des balles au-delà des clôtures en troisième et en cinquième. En septième, il a ajouté un simple à l'avant-champ.



Michael Wacha (2-1) a donné un circuit à Josh Bell mais à part ça, les visiteurs n'ont frappé que trois simples en six manches et deux tiers.



Deux releveurs ont fait le lien vers Trevor Rosenthal, qui a récolté un premier sauvetage cette année.



Gerrit Cole (1-2) a permis deux points et six coups sûrs en six manches.



Brewers 4 Cubs 7



Addison Russell a donné la victoire aux Cubs avec un circuit de trois points en neuvième, Chicago l'emportant ainsi 7-4 face aux Brewers de Milwaukee.



Plus tôt dans la manche, Kris Bryant a nivelé le score avec un simple d'un point contre Neftali Feliz (0-2), qui avait déjà permis un but sur balles et un simple. Après l'optionnel d'Anthony Rizzo, Russell a comblé les amateurs au Wrigley Field en cognant son deuxième circuit de la saison.



Albert Almora fils a aussi frappé la longue balle dans une cause gagnante. Travis Shaw et Jett Bandy ont fourni des coups de quatre buts pour les visiteurs.



Le gain est allé à Wade Davis (2-0), qui a lancé en début de neuvième.



Orioles 2 Reds 0



Ubaldo Jimenez a permis seulement deux simples jusqu'en huitième et les Orioles ont blanchi les Reds de Cincinnati, 2-0.



Jimenez (1-0) a espacé deux coups sûrs et quatre buts sur balles en sept manches et deux tiers.



Brad Brach a lancé en neuvième pour récolter son premier sauvetage de la saison, permettant aux Orioles de savourer leur premier blanchissage de la saison.



Les Orioles ont prévalu malgré une brillante sortie de la recrue Amir Garrett (2-1). Il a retiré 12 frappeurs sur des prises en sept manches.



Phillies 4 Mets 5



Jay Bruce a cogné deux circuits et a produit cinq points, aidant les Mets de New York à l'emporter 5-4 devant les Phillies de Philadelphie.



Bruce a brisé l'impasse de 3-3 avec une longue balle de deux points en huitième, face à Edubray Ramos (0-2).



Les visiteurs ont marqué un point à leur dernier tour au bâton, mais Addison Reed a réussi à préserver le gain.



Bruce a obtenu trois des huit coups sûrs des Mets, qui avaient perdu leurs quatre dernières rencontres. Hansel Robles (3-0) a été crédité de la victoire.



Nationals 14 Braves 4



Bryce Harper a récolté deux circuits, incluant un grand chelem, en quatre coups sûrs et les Nationals de Washington ont défait les Braves d'Atlanta 14-4.



Harper a récolté cinq points produits et son septième circuit en carrière face à Julio Teheran.



Ryan Zimmerman a également frappé un grand chelem en huitième, permettant aux Nationals de prendre les devants 11-3. En tout, ils ont frappé 20 coups sûrs.



Le lanceur des Nationals, Joe Ross (1-0) a alloué trois points et six coups sûrs en sept manches de travail lors de sa première apparition au monticule cette saison.



Teheran (1-1) a lancé quatre manches durant lesquelles il a concédé sept points en sept coups sûrs.



Le voltigeur des Nationals Jayson Werth a quitté la rencontre en troisième manche en raison d'une blessure non dévoilée.



Diamondbacks 0 Padres 1



Jhoulys Chacin n'a accordé aucun point en huit manches de travail, Erick Aybar a claqué un circuit en huitième et les Padres de San Diego ont blanchi les Diamondbacks de l'Arizona 1-0.



Le partant de Padres (2-2) n'a accordé que trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises. Brandon Maurer a retiré deux adversaires sur des prises pour récolter son deuxième sauvetage de la saison.



Aybar a claqué la balle de Greinke au champ droit pour inscrire un point précieux pour les Padres.



Zack Greinke (1-2) a concédé un point en cinq coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises en huit manches de travail.



Rockies 2 Dodgers 4



Clayton Kershaw a retiré 10 frappeurs sur des prises en sept manches de travail pour permettre aux Dodgers de Los Angeles de l'emporter 4-2 face aux Rockies du Colorado.



Kershaw (3-1) a alloué deux points en cinq coups sûrs, n'accordant qu'un seul but sur balle.



Kenley Jansen a obtenu son quatrième sauvetage de la saison.



Kershaw a fait oublier la défaite qu'il avait encaissée le 8 avril dernier au Coors Field. Le gaucher avait permis trois coups de circuit en six manches de travail.



Le gaucher Tyler Anderson (1-3) a lancé cinq manches pour les Rockies, concédant quatre points, dont deux mérités, et un but sur balles.