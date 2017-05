Les Cavaliers battent les Celtics par 44 points! (vidéo)

(98,5 Sports) - Il y a des défaites, des corrections et des raclées. Mais ce que les joueurs des Cavaliers de Cleveland ont fait subir aux Celtics de Boston, vendredi, relève de l'humiliation absolue.

Les Cavaliers ont écrabouillé les Celtics 130 à 86 afin de prendre les devants 2-0 dans la finale de l’Association Est de la NBA. La bande à LeBron James l’a emporté par 44 points!

À la demie, la formation de Cleveland avait déjà 41 points d'avance, un record de la NBA.

The shot that put the Cavs up by 41 at half. #SCtop10 pic.twitter.com/bgch8x2HcD