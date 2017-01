«Les deux étaient prêts pour cette rencontre» -Therrien

(98,5 sports) - Michel Therrien ne tarissait pas d'éloges après la victoire des Canadiens en prolongation contre les Predators à Nashville.

L’entraîneur-chef savait comme tout le monde que la rencontre allait être émotive et pour Shea Weber et pour Alexander Radulov.

«C’était une soirée spéciale pour Shea, il n’a pas été oublié. C’était également émotif pour Radulov qui a reçu un traitement spécial de la foule. Les deux étaient prêts à disputer cette rencontre», a déclaré Therrien.

Ce dernier a tenu à souligner le beau travail de ses joueurs.

«Nous avons démontré une belle éthique de travail, une éthique de travail extraordinaire qui nous a permis de l’emporter», a-t-il ajouté.

Therrien n’a pas oublié la contribution de Carey Price que même s’il n’a fait face qu’à 23 tirs, il a excellé à plusieurs reprises.

«Carey Price a été très bon. Les deux gardiens ont été extraordinaires, mais il n’en demeure pas moins que Carey et tous les autres joueurs savaient que c’était un match émotif que l’on avait à disputer, a-t-il souligné.

Therrien n’avait pas terminé ses éloges.

«Ce fut l’un de nos bons matchs, on a joué un match solide sur la route. Nous avons dicté le jeu du début à la fin et même si on perdait par un but, on n’a pas changé notre plan et on mettait de la pression sur les Predators», a-t-il conclu.