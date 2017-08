Les dirigeants du FC Barcelone attendent la suite dans le dossier de Neymar

La vedette du FC Barcelone, Neymar (au centre)/Siu Wu / The Associated Press

PARIS ? Les responsables du FC Barcelone «vont attendre la suite des événements» après que les dirigeants de la Ligue de soccer d'Espagne eurent refusé le versement de la somme d'argent liée à la clause libératoire dans le contrat de Neymar, ce qui lui aurait permis de se joindre au Paris Saint-Germain (PSG).

Un responsable du FC Barcelone a déclaré à l'Associated Press que l'organisation catalane ne fera aucun commentaire suite au refus de la Liga.



Ce responsable s'est exprimé sous le sceau de l'anonymat, en conformité avec les politiques de l'équipe.



Les représentants du clan de Neymar ont tenté, sans succès jeudi, de verser le montant de 222 millions d'euros (333 millions $ CAN) au quartier général de la Liga.



Les responsables de la Liga ont rejeté le paiement et refusé d'agir à titre d'intermédiaire. Le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, affirme que le PSG cherche à briser la règle du «fair-play financier» en tentant de payer la somme en question, qui représenterait un record en matière de transfert au soccer.



Plus tard jeudi, les responsables de la Ligue 1 de France ont affiché leur soutien au PSG.



Dans un communiqué, ils se sont dit surpris du refus de la Liga, et souhaitent voir arriver Neymar au sein du Championnat de France de football.



Les dirigeants de la Ligue 1 demandent que la Liga respecte les règles de la FIFA et facilite le transfert de Neymar vers le PSG. Ils ajoutent que leurs services juridiques sont en soutien et à la disposition de l'équipe française pour que le contrat de Neymar soit homologué dans les meilleurs délais.