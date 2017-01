Les Dolphins ont baclé le protocole de dépistage d'une commotion

MIAMI ? La NFL a déclaré que le protocole de dépistage d'une commotion cérébrale n'a pas été suivi à la lettre après que le quart des Dolphins de Miami, Matt Moore, eut encaissé un percutant plaqué à la tête pendant un match de premier tour éliminatoire.

Puisque Moore saignait de la bouche, les autorités lui ont permis de retourner sur le terrain trop rapidement à Pittsburgh, a révélé la ligue par voie de communiqué mercredi. Ce constat a été fait après que la NFL et l'Association des joueurs eurent analysé le dossier.



Aucune mesure disciplinaire ne sera prise contre les Dolphins, mais leur personnel médical devra se soumettre à une révision complète du protocole, et un autre faux pas pourrait entraîner une amende à l'équipe, a précisé le circuit Goodell.



Moore a été plaqué durement au deuxième quart alors qu'il tentait de décocher une passe, et les arbitres ont appelé une pénalité pour rudesse excessive aux dépens de Bud Dupree, des Steelers.