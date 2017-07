Les Eskimos demeurent invaincus

EDMONTON - Le touché de Brandyn Thompson inscrit au deuxième quart, après avoir recouvert un échappé, a inversé la tendance et a permis aux Eskimos d'Edmonton de demeurer invaincus en l'emportant 23-21 face au Rouge et Noir d'Ottawa.

Les Eskimos, qui revenaient d'une semaine de repos, affichent maintenant un dossier de 3-0 et ont pris la tête du classement de l'Association Ouest. Les champions en titre de la Coupe Grey n'ont toujours pas connu la victoire cette saison (0-3-1).



Le Rouge et Noir avait pourtant pris les devants avec un placement de 42 verges de Brett Maher.



La formation ontarienne a poursuivi en prenant les devants 9-0 avec sept minutes de jouées au deuxième quart, alors que la passe de 34 verges entre Trevor Harris et Greg Ellingson a permis au quart substitut Ryan Lindley de plonger sur une verge. La transformation a toutefois été manquée.



Les Eskimos ont répliqué 27 secondes plus tard avec un placement de Sean Whyte. Ils ont par la suite obtenu un majeur de la défensive, lorsque Thompson a recouvert un ballon échappé pour 31 gains par la course.

Les locaux ont finalement pris les devants 17-9 avant la fin de la première demie alors que Mike Reilly a repéré Adarius Bowman dans la zone des buts.



Le Rouge et Noir a réduit l'écart en fin de troisième sur un touché de deux verges par la course de William Powell, mais la transformation de deux points a une fois de plus été loupée. Les Eskimos ont répliqué avec un placement de 36 verges pour creuser de nouveau l'écart 23-15. La troupe de Rick Campbell a obtenu une chance de niveler la marque en alors qu'il ne restait que 27 secondes à la rencontre après un majeur de 13 verges, mais la transformation n'a toujours pas été réussie.



Le Rouge et Noir seront de retour sur le terrain mercredi, en quête de leur première victoire, alors qu'ils recevront les Alouettes de Montréal.