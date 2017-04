Les Foreurs envoient les Cataractes en vacances

VAL-D'OR - Les Foreurs de Val-d'Or ont causé une surprise de taille en envoyant les Cataractes de Shawinigan en vacances grâce à une convaincante victoire de 5-1, dimanche, au Centre Air Creebec.

Les Foreurs, qui ont terminé la saison au 14e rang du classement général, ont remporté la série 4-2 et ils avaient amassé 29 points de moins que les Cataractes. Ces 29 points d'écart constituent la quatrième plus grosse surprise de l'histoire de la LHJMQ.



Charley Graaskamp et Mathieu Nadeau ont alimenté le spectacle offensivement, obtenant tous les deux trois points. Graaskamp a touché la cible deux fois tandis que Nadeau a marqué un but pour les locaux. Maxim Mizyurin a inscrit le but victorieux en deuxième période et Alexis Pépin a mis le match hors de portée, au dernier engagement.



Les hommes de Mario Durocher ont trouvé le fond du filet trois fois en avantage numérique. La saison dernière, alors qu'ils occupaient le quatrième rang du circuit Courteau, ils avaient été surpris par l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui avait obtenu 40 points de moins au classement. Il s'agit toujours de la plus grosse surprise de l'histoire de la ligue.



Les Cataractes ont été les premiers à faire bouger les cordages. Alexis D'Aoust a accepté une passe de Brandon Gignac avant de déjouer Etienne Montpetit. Malgré plusieurs attaques répétées, la troupe de Claude Bouchard n'a toutefois jamais été en mesure d'ajouter à cette avance ou même venir de l'arrière.



Pour une deuxième série consécutive, les Cataractes se sont inclinés contre une équipe de l'Abitibi. L'an dernier, ils avaient baissé pavillon contre les Huskies de Rouyn-Noranda lors de la finale de la coupe du Président.



Égal à lui-même durant la totalité de la série, Montpetit a de nouveau été magistral entre ses poteaux. Il a aidé les Foreurs à remporter une première série depuis 2015 en réalisant 38 arrêts.



À l'autre bout de la patinoire, Mikhail Denisov n'aura pas réussi à répondre aux attentes après une excellente saison au cours de laquelle il a signé 31 victoires. Le gardien russe des Cataractes a alloué cinq buts sur 24 tirs et il a cédé 18 fois sur 131 lancers en six matchs contre les Foreurs en séries.



Les Foreurs auront maintenant rendez-vous avec les Sea Dogs de Saint-Jean ou les Islanders de Charlottetown, si les Mooseheads de Halifax parvenaient à créer une autre surprise en éliminant les Huskies. Ces derniers mènent la série 3-2.