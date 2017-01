Les Giants gagnent 19-10 et ils envoient les Redskins en vacances

LANDOVER, Md. - Affrontant un adversaire qui n'avait rien à gagner, les Redskins de Washington ont raté une occasion de participer aux séries éliminatoires en s'inclinant 19-10 contre les Giants de New York, dimanche.

Les Redskins (8-7-1) auraient accédé aux séries en l'emportant et si le match opposant les Packers de Green Bay aux Lions de Detroit ne se terminait pas par une nulle. Kirk Cousins a plutôt été intercepté deux fois par Dominique Rodgers-Cromartie en deuxième demie.



«Tu ne peux pas sortir comme ça et perdre de la sorte, a mentionné Josh Norman, des Redskins. C'était tout simplement dégoûtant. Ce n'est pas du football.»



Cette défaite a permis aux Packers et aux Lions d'être qualifiés pour les séries. Les Giants (11-5) seront la première des deux équipes repêchées. Eli Manning a été d'office pendant toute la rencontre et il a complété 17 de ses 27 passes pour des gains aériens de 180 verges.



«Ils ont simplement fait plus de jeux pour gagner le match et c'est ce que les bonnes équipes font, a exprimé l'ailier défensif des Redskins Chris Baker. Chaque fois que tu as la situation entre les mains pour accéder à un autre niveau et que tu n'en profites pas, c'est décevant.»



Cousins a terminé l'affrontement avec 22 de ses 35 passes complétées. Il a lancé une passe de touché, mais ses deux interceptions ont fait mal. Pour en rajouter, le match s'est conclu alors que les Redskins ont commis un autre revirement quand le demi inséré Jordan Reed a tenté une passe latérale qui a été récupérée par un joueur des Giants.



«Ce n'est pas la première fois que je dois gérer ça, a avoué Cousins. Les moments difficiles ne durent pas alors que les gens forts oui. Je vais redire ça jusqu'à ce que je prenne ma retraite.»



Remplaçant Odell Beckham fils au troisième quart, le receveur des Giants Tavarres King a fait mal aux Redskins en captant une passe de 44 verges de Manning, au quatrième quart. Cet attrapé a mis la table pour un placement de 48 verges de Robbie Gould, qui a donné les devants 13-10 à sa troupe. King n'avait effectué que trois réceptions en carrière, pour des gains de 19 verges.



«C'est exactement ce dont nous avions besoin, a indiqué l'entraîneur-chef des Giants, Ben McAdoo. Nous avions vu que Tavarres avait l'avantage sur ses couvreurs.»



Les Giants prendront la route de Green Bay ou Detroit, la semaine prochaine, lors de la première ronde des éliminatoires.