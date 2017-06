Les Golden Knights dévoilent leurs uniformes

(98,5 Sports) - Les Golden Knights ont officiellement présenté, mardi soir à Las Vegas, les uniformes qu'ils porteront lors de leur première saison dans la Ligue nationale de hockey.

Le logo avec le casque de chevalier du moyen-âge se trouve au milieu d’un chandail dont les couleurs dominantes sont le gris et la couleur or, avec des touches de noir et de rouge. Les gants sont blancs et jaunes.

Le chandail que les joueurs porteront à l’étranger propose les mêmes couleurs, mais le blanc est alors la couleur dominante, comme c’est le cas quand les équipes de la LNH disputent leurs rencontres à domicile.