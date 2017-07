Les JO d'été de 2028 auront lieu à Los Angeles

LOS ANGELES - La ville de Los Angeles a conclu une entente avec le Comité international olympique afin de présenter les Jeux olympiques d'été de 2028.

Le bureau du président du Conseil municipal, Herb Wesson, a confirmé l'information lundi. La porte-parole Caolinn Mejza a indiqué que l'entente sera soumise au conseil plus tard cette semaine.

Le pacte qui sera formellement dévoilé plus tard lundi survient à la suite d'un vote tenu au sein du CIO plus tôt ce mois-ci afin de trouver un terrain d'entente pour l'octroi des Jeux d'été de 2024 et 2028.



Paris est considérée comme la favorite pour l'obtention des JO de 2024. En vertu de cette entente, Los Angeles accueillerait les JO de 2028.



Cette entente signifie que Los Angeles obtiendrait les JO pour la troisième fois de son histoire, après 1932 et 1984.