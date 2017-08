Les Marlins de Miami seraient vendus à un groupe impliquant Derek Jeter

MIAMI - Les Marlins de Miami ont informé le Baseball majeur qu'ils avaient l'intention de signer une entente de principe sur la vente de l'équipe à un groupe qui inclut l'ancienne vedette des Yankees de New York Derek Jeter, selon une personne au courant des négociations.

Jeter fait partie d'un groupe de plus de 10 personnes mené par l'investisseur en capital risque Bruce Sherman.



La personne a confirmé les plans des Marlins à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat, vendredi, puisque l'équipe n'a rien dévoilé publiquement. La personne a ajouté que le prix de la vente serait d'environ 1,2 milliard $ US.



Sherman deviendrait le propriétaire majoritaire, a noté la personne. Sherman a passé la majorité de sa carrière financière à New York et il habite aussi à Naples, en Floride.



La personne a mentionné que Jeter serait nommé responsable des opérations baseball.