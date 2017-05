« Les pénalités majeures devraient mener à un cinq contre trois» - Dany Dubé

(98,5 Sports) - Selon l'analyste Dany Dubé, à défaut de pouvoir complétement enrayer les coups à la tête qui mènent aux commotions cérébrales, les pénalités majeures devraient mener à des avantages numériques à cinq contre trois.

« Il y a une piste de solution qui est à explorer, a dit Dubé au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports. Je pense que les pénalités majeures, ça devrait automatiquement être un cinq contre trois. Au-to-ma-ti-que-ment.

« Donc, si un joueur est chassé pour cinq minutes, ça devient un double avantage numérique à cinq contre trois durant cinq minutes. Je veux que ça coûte cher. À cinq contre quatre durant cinq minutes, c’est devenu ridicule. Les gardiens sont bons, les systèmes de jeu sont bons, les spécialistes ont à l’œuvre..

« Ça c’est une réalité qui doit être changée. Ça doit coûter beaucoup plus cher lorsque les arbitres font leur travail. Ils font la job. Ils disent 5 minutes. Out. Majeure. »

Dany Dubé note aussi qu’en Europe, au soccer et au rugby, on empêche des joueurs de jouer. Il existe des comités qui empêchent des joueurs de jouer. Les directeurs généraux et les entraîneurs n’ont rien à voir. »

L’analyste estime que les directeurs généraux de la LNH ont trop d’influences auprès du Bureau de la sécurité des joueurs.

Écoutez l’entrevue intégrale…