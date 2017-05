Les Penguins éliminent les Capitals (vidéos)

(98,5 Sports) - Encore une fois, les Capitals de Washington ont failli à la tâche.

Des buts de Bryan Rust et de Patric Hornqvist jumelés à une performance sans faille de Marc-André Fleury ont mené les Penguins de Pittsburgh à une victoire de 2-0 face à la formation de la capitale américaine.

Les Penguins l’emportent donc quatre victoires contre trois face aux Capitals, la meilleure équipe du calendrier régulier de la Ligue nationale qui était pressentie par plusieurs observateurs pour rafler les grands honneurs cette année.

