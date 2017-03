Les Penguins trébuchent face aux Flyers

PITTSBURGH - Jakub Voracek et Dale Weise ont participé à la poussée de quatre buts des leurs en troisième période et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 6-2, dimanche.

Jordan Weal a inscrit son cinquième but de la saison en première période et Valtteri Filppula a ajouté son 9e en deuxième avant l'explosion offensive des Flyers en troisième. Weise a inscrit son cinquième de la saison et Voracek son 19e, avant de voir Radko Gudas et Shayne Gostisbehere compléter le travail.



Steve Mason a stoppé 25 lancers devant le filet des Flyers.



Les Flyers accusent six points de retard sur les Bruins de Boston et le dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association de l'Est.



Matt Cullen et Patric Hornqvist ont répliqué pour les Penguins, qui ont gaspillé une occasion de revenir à un point des Capitals de Washington et du premier rang de la section métropolitaine. Matt Murray a effectué 27 arrêts.