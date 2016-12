Les Penguins voudraient que Letang soit moins intrépide

Kristopher Letang.

(98,5 sports) - Kristopher Letang, des Penguins de Pittsburgh, a raté plusieurs matchs depuis son entrée dans la LNH, soit en raison de blessures ou de maladie.

Le Québécois a raté les sept derniers matchs des Penguins et la direction prendra une décision tout juste avant la rencontre à savoir s’il affrontera ou non les Canadiens.

Letang n’a disputé qu’une seule fois les 82 matchs d’une saison régulière (2010-2011). Outre cette saison-là, Letang n’a jamais joué plus de 74 rencontres en 11 saisons, si on tient compte de la campagne 2006-2007 quand il a disputé sept matchs à son entrée dans la LNH.

Certains prétendent que ses absences ne sont pas causées par de la malchance ou par sa fragilité, mais par son intensité sur la patinoire.

«Plusieurs m’en parlent, ça fait 11 ans que je joue et c’est difficile de modifier ma façon de jouer. Quand je veux changer mon jeu, je me sens moins impliqué, mais c’est certain que je dois modifier certaines choses dans mon jeu», a admis Letang.

Parmi ceux qui aimeraient voir le talentueux défenseur être moins intrépide, on retrouve l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan.

«Il est très compétitif, il joue avec beaucoup de courage et il est prêt à recevoir des mises en échec pour compléter un jeu. Il encaisse des mises en échec qui ne sont pas nécessaires, a analysé Sullivan. On ne veut pas qu’il perde sa passion, mais on aimerait qu’il prenne moins de chance et qu’il soit plus sélectif dans ses jeux afin d’être moins vulnérable.»

Crosby prend soin des détails

Qui de mieux que Letang pour analyser l’exceptionnel travail de Sidney Crosby.

Les deux ont été repêchés en 2005 et si Crosby a été le premier choix de la ligue, Letang lui, a été sélectionné en troisième ronde.

Contrairement à Crosby, Letang a complété son stage junior avec les Foreurs de Val-d’Or. Il a rejoint les Penguins à la fin de la saison 2006-2007 des Foreurs, avant de disputer sept matchs de la saison régulière avec les Penguins et une rencontre dans les séries éliminatoires à Wilkes-Barre/Scranton dans la LAH.

Letang a donc vu plusieurs prouesses de son illustre coéquipier.

«Il est attentif à tous les petits détails. Au début, on disait que Sidney était un bon fabricant de jeux, mais qu’il n’avait pas un bon tir. Il a amélioré son tir et il a marqué 50 buts, a louangé Letang. On disait qu’il n’était pas bon dans les mises en jeu et il est maintenant l’un des meilleurs de la ligue. Cette saison, il excelle autour du filet.»

Si l’avenir de Crosby à Pittsburgh n’est pas en danger, on ne peut pas en dire autant de celui du gardien Marc-André Fleury.

Ce dernier s’est fait voler le poste de gardien no 1 dans les dernières séries éliminatoires quand Matt Murray a mené les Penguins à la Coupe Stanley. Et avec l’entrée prochaine des Golden Knights de Las Vegas, Fleury pourrait être échangé ou ne pas être protégé.

«On ne veut pas le perdre, c’est un de mes bons amis, mais c’est une business. Je lui souhaite le bonheur, mais il faut qu’il soit heureux», a mentionné Letang.