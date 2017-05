Les Predators invincibles en séries à domicile (vidéo)

(98,5 Sports) - Le défenseur Roman Josi a rompu l'égalité lors d'une supériorité numérique avec 2:43 à jouer à la troisième période et les Predators de Nashville ont vaincu les Ducks d'Anaheim 2-1, mardi, au terme du troisième match de la finale de l'Association de l'Ouest de la LNH.

Les Predators ont les devants 2-1 dans la série. Le quatrième match sera présenté jeudi à Nashville.

Cette victoire se veut la dixième d'affilée pour les Predators en matchs éliminatoires au Bridgestone Arena, une séquence qui remonte à l'an dernier.

