Les Predators neutralisent les Blackhawks (vidéo)

CHICAGO - Pekka Rinne a effectué 29 arrêts et il a inscrit le deuxième jeu blanc de sa carrière en séries, jeudi, aidant les Predators de Nashville à bien entamer les éliminatoires avec une victoire de 1-0 face aux Blackhawks de Chicago.

Viktor Arvidsson a marqué à 7:52 de la première période, dosant parfaitement ses coups de patin avant de faire dévier le tir de Filip Forsberg. P.K. Subban était l'un des défenseurs sur la glace.

Arvidsson et Forsberg ont dominé leur club avec 31 buts chacun en saison régulière.



Les Predators n'ont dirigé que 20 tirs vers Corey Crawford, dont plus de la moitié au premier vingt (11).



Les Blackhawks ont bien joué dans les 40 dernières minutes, mais les Predators ont empêché plusieurs tirs de se rendre jusqu'à Rinne. Ils ont aussi écoulé une punition au dernier tiers, puis ils ont gardé le cap quand les Blackhawks ont retiré Crawford pour avoir un attaquant de plus, avec 1:55 au cadran.



La deuxième rencontre sera présentée samedi soir au United Center.



Les Blackhawks ont mené l'Association de l'Ouest avec 109 points cette saison, soit 15 de plus que les Predators. La formation de Chicago est en quête d'un quatrième titre en huit ans. Nashville a été la première victime lors de conquêtes du titre en 2010 et 2015.