Les Raptors offrent un contrat de 65 millions $US à Serge Ibaka

Les Raptors de Toronto auraient offert un contrat de trois ans d'une valeur de 65 millions $US à Serge Ibaka, a révélé une source au fait des négociations à l'Associated Press dimanche.

Cette personne a requis l'anonymat pour discuter avec l'AP puisque l'entente ne peut être officialisée avant la semaine prochaine.



Conserver les services d'Ibaka, un joueur de six pieds 10 pouces, était la priorité des Raptors, qui sont également en pourparlers avec le garde étoile Kyle Lowry afin qu'il demeure à Toronto.



Ibaka, qui est âgé de 27 ans, a été échangé du Magic d'Orlando aux Raptors vers la fin de la dernière campagne. Il a affiché une moyenne de 14,2 points et 6,8 rebonds en 23 matchs avec les Torontois.



Après huit saisons dans la NBA, Ibaka présente des moyennes en carrière de 12 points et 7,3 rebonds par match.