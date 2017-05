Les Raptors rossés par Lebron James et les Cavaliers

CLEVELAND - Ça ne s'améliore pas pour les Raptors de Toronto.

Confrontés aux Cavaliers de Cleveland au deuxième tour dans l'Association de l'Est, les Raptors ont été battus par une marge deux fois plus grande que lundi et un de leurs piliers s'est blessé.



Les Cavaliers ont battu les Raptors 125-103, mercredi, au terme d'un match où Kyle Lowry a subi une entorse à la cheville gauche.



Les champions en titre de la NBA mènent la série 2-0 à l'approche des troisième et quatrième matchs qui seront disputés à Toronto, vendredi et dimanche.



LeBron James a inscrit 39 points, épaulé notamment par les 22 points de Kyrie Irving. Il a aussi dépassé Kareem Abdul-Jabbar au deuxième rang de l'histoire pour les points en séries.



Irving a aussi récolté 11 passes. Channing Frye a brillé avec 18 points, incluant un rendement de cinq en sept pour les tirs de trois points.



La blessure de Lowry est survenue en tout début de troisième quart. Il avait inscrit 20 points.



DeMar DeRozan a connu une soirée de cauchemar avec cinq points, JR Smith étant bien efficace pour le contrer. DeRozan n'a réussi que deux tirs sur 11 en jeu continu, incluant une fiche de 0 en 7 en première demie.



Jonas Valanciunas a mené les visiteurs avec 23 points, un de plus que Cory Joseph.



Les Raptors ont eu comme seules avances 6-4 et 9-7. Le reste du match a été l'affaire des Cavaliers, très clairement. Ils ont pris 20 points de coussin au milieu du troisième quart, avec un dunk de Tristan Thompson. Et au début du dernier quart, un tir de longue distance de Frye a porté le score à 107-77 en faveur de Cleveland.



James avait besoin de 25 points pour éclipser Abdul-Jabbar (5762 points). L'exploit s'est concrétisé au début du troisième quart, avec un tir de trois points.



La foule du Quicken Loans a chaleureusement acclamé le héros local, qui a fini le match avec 5777 points en séries.



Seul Michael Jordan a fait mouche plus souvent avec 5987 points, en seulement 179 matches des séries. James en est rendu à 205 matches du genre.