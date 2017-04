Les Rays comblent un déficit de 3-1 et l'emportent 7-4 face aux Blue Jays

TORONTO - Logan Morrison a frappé un circuit en huitième manche et il a permis aux Rays de Tampa Bay de combler un déficit pour l'emporter 7-4 face aux Blue Jays de Toronto, vendredi.

Les Blue Jays ont pris les devants 3-1 lorsque Kevin Pillar a claqué un circuit en septième manche, mais les Rays ont rapidement rebondi en inscrivant quatre points la manche suivante.



Corey Dickerson a réduit l'écart en huitième manche, frappant une longue balle aux dépens de Marcus Stroman et Evan Longoria a égalé la marque en claquant un circuit sur le lancer de Jason Grilli (1-3), deux frappeurs plus tard.



Morrison a par la suite cogné le troisième circuit des Rays durant cette même manche pour permettre à Brad Miller de croiser le marbre et il a permis aux siens de se donner une avance de deux points.



«C'est juste frustrant, a lancé Stroman. Nous essayons vraiment fort d'être à notre meilleur et lorsque le vent ne tourne pas en notre faveur, nous éprouvons beaucoup de la difficulté.



«Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la situation change.»



Derek Norris, qui avait ouvert la marque pour les siens en deuxième en frappant un simple d'un point, a ajouté un circuit aux dépens de Dominic Leone en neuvième. Le releveur Austin Pruitt (3-0) a lancé trois manches pour mériter la victoire et Chase Whitley a récolté le sauvetage.



Stroman a retiré 10 frappeurs sur des prises et il a alloué deux points en sept manches et un tiers de travail. Jose Bautista a frappé un sacrifice pour les Blue Jays (6-17) et Darwin Barney a frappé un simple d'un point. La troupe de John Gibbons a également récolté un point sur un roulant.



«Il faut seulement être plus agressifs», a expliqué Stroman.



Norris a permis à Tim Beckham de croiser le marbre en frappant un simple au champ gauche pour donner les devants aux Rays en deuxième manche.



Les Blue Jays ont répliqué en ajoutant deux points en cinquième. Pillar a amorcé la manche en frappant un double, pour ensuite rentrer au bercail grâce à un simple de Barney. Un roulant frappé par Kendrys Morales a ensuite permis à Barney d'inscrire le deuxième point des Jays.



Dickerson a frappé un circuit sur la première balle lancée par Stroman en huitième et Longoria a accueilli Grilli en claquant un circuit pour égaler la marque 3-3, avant que Morrison ajoute un circuit de deux points.



«C'est très difficile, a poursuivi le gérant des Blue Jays John Gibbons. Lorsque tu prends les devants dans un match, tu te dois de remporter ces matchs-là.»



Un mauvais lancer de J.P. Howell en neuvième a permis aux Rays de marquer leur septième et dernier point.



Les Blue Jays ont répliqué avec un dernier point en fin de neuvième. Pillar a croisé le marbre, profitant du sacrifice de Jose Bautista. Morales et Justin Smoak n'ont ensuite pu profiter des buts presque remplis.



«Nous n'avons pas gagné alors c'est difficile de dire comment on se sent, a ajouté Stroman. Nous éprouvons beaucoup de difficulté en ce moment pour remporter des matchs, mais tout le monde met la main à la pâte et chacun s'assure d'être prêt pour les matchs qui suivent.»