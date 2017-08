Les Rays renversent Marco Estrada

TORONTO - Blake Snell a remporté une première victoire en près d'un an et les Rays de Tampa Bay ont continué leur domination contre Marco Estrada en l'emportant 6-4 contre les Blue Jays de Toronto, mardi soir.

Snell (1-6) a lancé pendant six manches, allouant quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles. Le gaucher de 24 ans n'avait pas gagné depuis le 22 septembre 2016.

Lucas Duda et Wilson Ramos ont tous deux cogné un circuit contre Estrada et Corey Dickerson a ajouté un simple d'un point pour aider les Rays (60-61) à mettre fin à une série de quatre revers. Alex Colome s'est chargé de la neuvième manche pour inscrire un 35e sauvetage cette saison.



Estrada (5-8) a mis fin à une séquence de quatre bons départs consécutifs, accordant six points et 10 coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail. Le droitier de 32 ans, qui avait maintenu une moyenne de points mérités de 2,08 à ses quatre dernières sorties, a aussi donné quatre buts sur balles et il a retiré trois frappeurs sur des prises.



Estrada a éprouvé des difficultés cette saison contre les Rays, subissant une défaite à ses quatre départs contre eux. Il a concédé 22 points en 18 manches et deux tiers.



Josh Donaldson a cogné un circuit de trois points et Kevin Pillar a produit l'autre point des Blue Jays (57-62), qui avait gagné leurs trois derniers matchs.