Les Rays transigent pour obtenir les services de Jennings et de Duda

ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont obtenu des renforts au bâton et dans leur enclos de releveurs en faisant l'acquisition du gaucher Dan Jennings, des White Sox de Chicago, et du joueur de premier but Lucas Duda, des Mets de New York. Jennings a été acquis en retour du premier-but des ligues mineures Casey Gillaspie tandis que Duda s'amène à Tampa Bay et retour du lanceur des mineures Drew Smith.



Les Rays ont confirmé les transactions jeudi, avant d'amorcer une série de quatre matchs face aux Yankees, à New York.



En 48 sorties avec les White Sox cette saison, Jennings a compilé un dossier de 3-1 avec une moyenne de 3,45.



Duda, qui deviendra joueur autonome après la Série mondiale, a maintenu une moyenne au bâton de ,246 avec 17 circuits et 37 points produits cette saison.



Âgé de 23 ans, Smith a été sélectionné en troisième ronde par les Tigers de Detroit il y a deux ans et il avait été échangé aux Rays en avril. Il a montré une fiche de 1-2, une moyenne de points mérités de 1,60 et sept sauvetages en 31 parties dans les mineures.



Pour faire une place à Jennings et Duda dans leur formation, les Rays ont désigné pour assignation le releveur droitier Diego Moreno et le voltigeur Shane Peterson.