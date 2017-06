Les Red Sox honorent David Ortiz en retirant son numéro 34 (vidéos)

BOSTON - Les Red Sox de Boston ont honoré David Ortiz en retirant son chandail numéro 34, vendredi soir.

L'équipe a tenu une cérémonie avant son match contre les Angels de Los Angeles. Ortiz deviendra le 10e joueur de l'histoire des Red Sox à voir son chandail être retiré.



Ortiz a pris sa retraite l'année dernière, à l'âge de 40 ans. Il a quitté les Majeures en tant que deuxième meilleur cogneur de circuits de l'histoire des Red Sox et il se classait dans le top-10 dans presque toutes les catégories offensives de l'équipe.



Les membres du Temple de la renommée Carl Yastrzemski, Pedro Martinez, Wade Boggs et Jim Rice ont accompagné Ortiz sur le terrain avant le début de la rencontre, tout comme les membres de sa famille et les joueurs actuels des Red Sox.



Ortiz est sauté sur le terrain et les spectateurs lui ont réservé une bruyante ovation debout.