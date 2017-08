Les Red Sox placent le nom de Dustin Pedroia sur la liste des blessés

BOSTON - Le joueur de deuxième but des Red Sox de Boston Dustin Pedroia a été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours en raison d'une inflammation au genou gauche.

Les Red Sox ont effectué ce mouvement de personnel avant leur match de mardi soir contre les Indians de Cleveland. L'équipe a aussi ajouté le releveur Addison Reed à sa formation, une journée après avoir obtenu ses services des Mets de New York en retour de trois lanceurs de ligues mineures.



Pedroia, qui mène les Red Sox avec une moyenne au bâton de ,307, se retrouve sur la liste des blessés pour une deuxième fois cette saison. Il avait raté neuf parties, en juin, en raison d'une blessure au poignet gauche.



Les Red Sox ont amorcé la soirée à un demi-match des Yankees de New York et du premier rang de la section Est de l'Américaine.