Les Stampeders sont en ville pour affronter les Alouettes

MONTRÉAL - La défense est la force des Alouettes après trois matchs, mais Bo Levi Mitchell et les Stampeders de Calgary représentent un défi de taille.

Le duel entre les Alouettes et les Stampeders sera radiodiffusé sur le réseau de Cogeco Média, à compter de 18h30, incluant l'émission d'avant-match. Jean St-Onge est à la description et Steve Charbonneau à l'analyse.

Mitchell totalise 1003 verges de gains par voie aérienne et six passes de touché; sa brigade a inscrit en moyenne 34,3 points par match, un sommet dans la LCF.

Calgary (2-0-1) est en visite à Montréal (1-2) vendredi soir, au Stade Percival-Molson.

«Nous sommes prêts, a dit le secondeur Kyries Hebert, des Alouettes. Nous voulons avoir l'une des meilleures unités défensives de la ligue, alors nous devons être motivés par des adversaires comme les Stampeders.»



Les Alouettes ont battu les Stampeders à leurs trois derniers affrontements au Québec.

De plus, la brigade défensive des visiteurs sera amoindrie, car il est possible que Micah Johnson soit leur joueur régulier sur la ligne.

Calgary mène la Ligue canadienne avec 55 joueurs utilisés à ce point-ci.

Les Alouettes ne concèdent en moyenne que 20,7 points par rencontre, au deuxième rang du circuit canadien. Il en résulte toutefois un seul gain car l'attaque tarde à s'organiser autour du vétéran Darian Durant.

Le club montréalais n'a marqué que 17, 19 et 16 points, ce qui met de la pression sur la défense.

«Nous devons faire notre part pour créer des occasions pour l'équipe, peu importe ce qui arrive du côté offensif, a dit Hebert. C'est notre travail.»



Le rendement de la défense est d'autant plus le bienvenu en tenant compte du départ de deux secondeurs piliers, Winston Venable et Bear Woods.



Au plus récent match des Alouettes, le 6 juillet à Montréal, face aux Lions, le nouveau venu Dominique Tovell a mené les siens avec 10 plaqués, jouant entre Hebert et Chip Cox. Il vient de l'Université de la Louisiane à Lafayette, tout comme Hebert.

«On se soutient, a dit Hebert. Il habite chez moi en ce moment. La 'Cajun Connection', ça va prendre de l'ampleur.»



«Ils me gardent l'esprit positif, a ajouté Tovell. Ils me montrent les petites choses quand ça va vite.»