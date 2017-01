Les Steelers renversent les Browns en prolongation

PITTSBURGH ? Landry Jones a rejoint Cobi Hamilton avec une passe de touché de 26 verges avec 2:57 à écouler à la prolongation et les réservistes des Steelers de Pittsburgh ont assuré les Browns de Cleveland d'obtenir le premier choix de la prochaine séance de repêchage en remportant une victoire à l'arraché de 27-24, dimanche après-midi.

Les Browns avaient pris les commandes à la suite du placement de 34 verges de Cody Parker avec 7:17 à jouer en prolongation.



Jones, qui a obtenu le départ puisque le quart no 1 Ben Roethlisberger profitait d'une journée de congé, a permis aux Steelers de franchir 75 verges en neuf jeux. Il a couronné cette séquence à l'attaque en lobant une passe dans la zone des buts vers Hamilton, confirmant du même coup la septième victoire consécutive des Steelers (11-5) après qu'ils eurent commencé la saison avec une piètre fiche de 4-5.



Jones a conclu le match avec 277 verges de gain par la passe, trois touchés et une interception.



Les Steelers accueilleront les Dolphins de Miami en éliminatoires le week-end prochain. Les Dolphins avaient malmené les Steelers 30-15 le 16 octobre.



Isaiah Crowell a amassé un sommet personnel de 152 verges de gains au sol pour les Browns (1-15), qui ont conclu la campagne avec la pire fiche de l'histoire de la concession.



Robert Griffin III a récolté 233 verges par la voie aérienne, en plus de lancer deux passes de touché et d'être victime d'une interception, mais les Browns ont saboté leur chance de vaincre les Steelers chez eux pour la première fois depuis 2003.