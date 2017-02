LHJMQ: Les Wildcats mettent fin à une série de 25 défaites

MONCTON, N.-B. - Julien Tessier a inscrit son deuxième but du match avec 18,5 secondes à faire en troisième période et les Wildcats de Moncton ont mis fin à une série de 25 défaites en venant à bout du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 5-4, samedi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Tessier, Jeremy McKenna et Anthony Wojcik avaient permis aux Wildcats (14-42-3) d'amorcer la troisième période avec une avance de 3-2.



Alexandre Renaud a offert un coussin de deux buts aux Wildcats en marquant dans un filet désert avec 1:14 à faire. Le Phoenix a cependant trouvé le moyen de créer l'égalité grâce aux réussites de Hugo Roy, son deuxième du match, et Marek Zachar, ce dernier avec 28,6 secondes à jouer.



Tessier a toutefois touché la cible 10 secondes plus tard pour permettre aux Wildcats de mettre fin à leur calvaire.



Le gardien des Wildcats Matthew Waite a effectué 45 arrêts, tandis que Tessier a aussi récolté deux aides.



Yaroslav Alexeyev a été l'autre buteur du Phoenix (23-32-4). Evan Fitzpatrick a stoppé 24 des 28 rondelles dirigées vers lui.



Saguenéens 1 Olympiques 6



Yakov Trenin et Shawn Boudrias ont inscrit deux buts chacun et les Olympiques de Gatineau ont écrasé les Saguenéens de Chicoutimi 6-1.



Jeffrey Durocher et Vitalii Abramov, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Olympiques (28-28-4). Mathieu Bellemare a effectué 30 arrêts.



Dmitry Zhukenov a été le seul à faire bouger les cordages pour les Saguenéens (32-23-4). Xavier Potvin a accordé cinq buts sur 28 lancers en 54:45 de jeu. Julio Billia a terminé la rencontre devant le filet des Saguenéens et il a stoppé les quatre tirs dirigés vers lui.



Les Olympiques ont profité de trois de leurs neuf occasions en avantage numérique, tandis que les Saguenéens ont été 1-en-3.



Islanders 5 Remparts 2



Daniel Sprong a récolté un but et une aide dans une victoire de 5-2 des Islanders de Charlottetown devant les Remparts de Québec.



Alex Dostie avait donné le ton rapidement en première période en inscrivant son 24e but de la saison.



Nicolas Meloche, Filip Chlapik et Guillaume Brisebois, dans un filet désert, ont aussi fait bouger les cordages pour les Islanders (39-16-3).



Seuls Philipp Kurashev et Andrew Coxhead ont réussi à déjouer Mark Grametbauer, qui a bloqué 13 lancers.



Dereck Baribeau a offert une performance du tonnerre devant le filet des Remparts (28-26-6) en repoussant 35 des 39 rondelles dirigées vers lui.



Drakkar 1 Foreurs 2



David Henley a marqué le but gagnant avec moins d'une minute de disputé à la période de prolongation et les Foreurs de Val-d'Or ont battu le Drakkar de Baie-Comeau 2-1.



Les Foreurs (26-29-4) avaient remporté vendredi le duel entre les deux équipes par une marque identique.



Il s'agit d'un cinquième revers encaissé par le Drakkar (20-30-9) en six rencontres.



Alexis Pépin a inscrit le premier but des Foreurs. Étienne Montpetit a repoussé 37 rondelles.



Ivan Checkhovich a été le seul joueur du Drakkar à déjouer Montpetit. Justin Blanchette a accordé deux buts sur 35 lancers.