LHJMQ: Welsh, MacEwen et Fitzpatrick les 3 étoiles de la semaine

BOUCHERVILLE, Qc - Le gardien des Islanders de Charlottetown Matthew Welsh, l'attaquant des Olympiques de Gatineau Zack MacEwen et et le gardien du Phoenix de Sherbrooke Evan Fitzpatrick sont les trois étoiles de la dernière semaine d'activités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Welsh a remporté les deux matchs qu'il a commencés à domicile tout en conservant une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d'efficacité de ,960 pour être nommé la première étoile. Il a arrêté 72 des 75 tirs auxquels il a fait face.



La deuxième étoile a été décernée à MacEwen. Le vétéran de 20 ans a marqué trois buts et ajouté quatre aides en trois matchs la semaine dernière.



Finalement, Fitzpatrick a été choisi la troisième étoile grâce à une fiche de 2-1-0. Au cours de ces trois rencontres, il a stoppé 113 des 119 dirigés vers son filet pour une moyenne de 2,02 et un taux d'efficacité de ,950.