Lindsey Vonn n'aura pas la tâche facile à son retour

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE, Autriche - Lindsey Vonn devra disputer un entraînement et une descente à quelques heures d'intervalle à son retour au circuit de la Coupe du monde de ski alpin, samedi.

Les organisateurs ont reprogrammé l'entraînement de vendredi à samedi matin, deux heures avant la course. Le portillon de départ sera déplacé plus bas, ce qui amputera le parcours initial de Kalberloch de sa pente abrupte au départ.



La neige et le brouillard ont forcé l'annulation de l'entraînement pour une deuxième journée consécutive, vendredi. La séance avait d'abord été reportée de trois heures, mais les conditions ne se sont pas améliorées. Le premier entraînement, jeudi, avait également été annulé à cause du mauvais temps.



Une descente ne peut pas avoir lieu sans un entraînement préalable.



Si les conditions climatiques ne permettent pas l'entraînement et la course samedi, la descente sera déplacée à dimanche et le combiné, initialement prévu ce jour-là, serait annulé.



Vonn, quatre fois championne du classement général de la Coupe du monde, et sa coéquipière américaine Julia Mancuso doivent effectuer leur retour en Coupe du monde ce week-end après de longues pauses en raison de blessures.



Il y a un an, la descente féminine avait également perturbée par les mauvaises conditions météorologiques. L'épreuve s'était déroulée exceptionnellement en deux manches sur un tracé écourté et Vonn avait triomphé.