Manfred dit que les Marlins sont en voie de choisir leur nouveau propriétaire

MIAMI - Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a mentionné que les Marlins de Miami étaient sur le point de choisir l'offre retenue parmi les trois groupes d'investissement cherchant à acheter l'équipe.

Les trois groupes ont offert plus ou moins le même montant d'argent pour acheter le club.



Manfred a dit que les groupes travaillaient sur la structure financière, les aspects légaux et la diligence raisonnable en préparation à l'achat.



Les Marlins se préparaient à accueillir le premier match des étoiles à être disputé en Floride.



L'un des groupes inclut l'ancien gouverneur de la Floride Jeb Bush et un homme d'affaires du Massachusetts, Tagg Romney. Un deuxième groupe est dirigé par l'ancienne vedette des Yankees de New York Derek Jeter, qui a pris part au match des étoiles en 14 occasions. Le porte-parole de Michael Jordan, Estee Portnoy, a confirmé mardi que son client s'était joint à ce groupe également. Le troisième groupe est mené par un homme d'affaires du sud de la Floride, Jorge Mas.



Jeffrey Loria possède les Marlins depuis 2002. Il a toutefois refusé de dévoiler la date à laquelle il serait prêt à vendre l'équipe.