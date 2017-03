Marc Bergevin se déguise en plante (vidéo)

(98,5 Sports) - Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a tenté de passer inaperçu, lundi, dans le cadre de la rencontre des directeurs généraux de la LNH à Boca Raton en Floride.

Bergevin a fait rire ses homologues et les journalistes présents sur place en se déguisant en «plante».

#Habs GM Marc Bergevin goes into stealth mode as he disguises himself with a tree to avoid the media at the GM meetings in Boca Raton, FL. pic.twitter.com/6JXGIHREUv