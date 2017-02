Marianne St-Gelais se courvre d'or à Dresde

DRESDE, Allemagne - Marianne St-Gelais a obtenu sa deuxième médaille d'or en autant de jours ce week-end en remportant l'épreuve de 500 m, dimanche, à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Dresde, en Allemagne.

St-Gelais, de Saint-Félicien, a complété la distance en 42,963 secondes.

Sa compatriote Jamie MacDonald s'est adjugé le bronze, derrière la Sud-Coréenne Ye Jin Kim. L'autre Québécoise inscrite à cette épreuve, Kasandra Bradette, a été victime d'une chute et a abouti en quatrième place.



Samedi, St-Gelais avait grimpé sur la plus haute marche du podium au 1000 m.



D'autre part, Valérie Maltais s'est adjugé une deuxième médaille de bronze en autant de jours à l'occasion de la deuxième épreuve de 1500 m ce week-end. La patineuse de Saguenay avait également terminé troisième au 1000 m samedi.



Maltais a terminé derrière la Hollandaise Suzanne Schulting et la Sud-Coréenne Ah Rum Noh. La coéquipière de Maltais, Kim Boutin, de Sherbrooke, s'est contentée du cinquième rang.



Les Canadiennes ont ensuite décroché la médaille de bronze au relais 3000 m, derrière les Pays-Bas et l'Italie.



Du côté des hommes, ce fut une journée à oublier.



Charles Hamelin, de Sainte-Julie, a terminé au pied du podium de l'épreuve de 500 m, remportée par le Hongrois Shaolin Sandor Liu. Pascal Dion, de Pointe-aux-Trembles, a gagné la petite finale et fini sixième.



Hamelin a aussi connu sa part d'ennuis lors du deuxième 1500 m du week-end, en terminant au deuxième rang de la petite finale, soit neuvième.

Son compatriote Charle Cournoyer a gagné la petite finale et terminé huitième. Guillaume Bastille (18e) a été éliminé en demi-finale.



Les Canadiens ont conclu leur Coupe du monde en gagnant la petite finale du relais 5000 m, terminant du même coup cinquièmes.