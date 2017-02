Mark Barberio réclamé!

(98,5 Sports) - Le défenseur Mark Barberio poursuivra sa carrière dans l'Ouest.

Le Montréalais, soumis au ballottage par le Tricolore mercredi midi, a été réclamé par l'Avalanche du Colorado jeudi.

Merci Mark. Bonne chance au Colorado! / Thanks for everything, Mark. Good luck in Colorado! https://t.co/qyzRvzGyv3