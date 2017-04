Martin Bédard demeure chez les Alouettes

MONTRÉAL - Le spécialiste des longues remises Martin Bédard demeurera avec les Alouettes.

La formation montréalaise a annoncé vendredi en être venue à une entente d'une saison avec le Québécois.



Le footballeur de six pieds trois, 239 livres, portera ainsi l'uniforme tricolore des Alouettes pour une neuvième campagne. Choix de deuxième tour, 14e au total, en 2009, Bédard a disputé 128 rencontres dans la Ligue canadienne de football, au cours desquelles il a notamment réussi 50 plaqués au sein des unités spéciales.



Âgé de 33 ans, Bédard a gagné deux coupes Grey avec les Alouettes, en 2009 et 2010.



L'équipe a également annoncé la mise sous contrat du receveur de passes canadien Devon Bailey, qui a joué les trois dernières saisons avec les Eskimos d'Edmonton.



Choix de premier tour des Eskimos en 2014 (sixième au total), l'athlète de six pieds cinq, 202 livres a été utilisé lors de 39 matchs par la formation albertaine, captant 33 passes pour des gains de 469 verges et deux touchés.