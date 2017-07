Match des étoiles: Sale contre Scherzer

MIAMI - Chris Sale deviendra le premier lanceur à effectuer des départs consécutifs au match des étoiles du baseball majeur à titre de représentant de deux équipes différentes.

L'as gaucher des Red Sox de Boston s'est vu confier le mandat d'amorcer la classique estivale pour la formation de la Ligue américaine mardi à Miami. Son rival sera Max Scherzer des Nationals de Washington.

Alors qu'il portait l'uniforme des White Sox de Chicago, Sale a oeuvré lors de la première manche du match de 2016 à San Diego. Il avait accordé un circuit à Kris Bryant, des Cubs de Chicago, après deux retraits.



Sale a été échangé en décembre en retour de deux espoirs.



Sale sera le 16e artilleur dans l'histoire du Baseball majeur à être le partant lors de deux années consécutives, et le premier depuis Randy Johnson, avec les Diamondbacks de l'Arizona en 2000 et 2001. Dans la Ligue américaine, le dernier lanceur à avoir réalisé pareil exploit est Dave Stieb, alors avec les Blue Jays de Toronto, en 1983 et 1984.



Originaire de Lakeland, une ville qui se trouve à environ 400 km au nord-ouest de Miami, Sale affiche un dossier de 11-4 et une moyenne de points mérités de 2,75. Il domine les ligues majeures avec 178 retraits au bâton en 127 manches et deux tiers.



«Toute ma famille vit ici. Mes frères, soeurs, ma belle-famille, mes parents, même mes tantes, oncles et cousins, a déclaré Sale. D'être ici, non loin de l'endroit où je vis est plaisant. Les membres de ma famille et de ma belle-famille peuvent venir ici et vivre ce moment avec moi.



«En fin de compte, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, a ajouté Sale. Peut-être un jour, assis dans ma chaise berçante à l'âge de 80 ans, je pourrai parler de ce moment avec mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants.»