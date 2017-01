Matt Duchene ouvert à un échange

(98,5 Sports) - À quelques semaines de la date butoir des échanges dans la LNH, l'attaquant de l'Avalanche du Colorado Matt Duchene ne serait pas surpris d'avoir à déménager d'ici le 1er mars.

En 41 parties depuis le début de la saison, Duchene a fourni 15 buts et amassé 29 points. Troisième joueur sélectionné en 2009, il a inscrit 171 buts et récolté 406 points en 536 parties depuis son arrivée dans le circuit Bettman.

Duchene est assurément un joueur convoité... et il en est bien conscient.

«Je suis ouvert à l'idée (d'être échangé), a reconnu l'Ontarien de 26 ans au journaliste Mark Kiszla du Denver Post. Je sais que ça fait partie de la réalité de la business et que ça peut arriver. Je ne ferai pas l'autruche. Je ne suis pas dans le déni. Je ne vais pas me cogner la tête contre les murs. Je comprends que ça fait partie de notre réalité en tant qu'athlète professionnel.»

Échangé en Caroline?

Le directeur général de l'Avalanche, Joe Sakic, serait à la recherche d'un défenseur de premier plan et possiblement d'un bon choix au repêchage ou d'un espoir en retour de Duchene.

Dans son article, Kiszla identifie le défenseur des Hurricanes de la Caroline Jaccob Slavin comme possible monnaie d'échange. Le défenseur, âgé de 22 ans, a inscrit un but et récolté 17 points en 47 rencontres cette saison.

Slavin est né à Denver et il a joué son hockey universitaire au Colorado Collage dans la NCAA.