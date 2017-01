Mauvaise nouvelle pour Jonathan Huberdeau

(98,5 Sports) - Deux des meilleurs jeunes joueurs des Panthers de la Floride pourraient ne pas revenir au jeu cette saison.

Il s'agit des attaquants Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov.

Huberdeau s'est gravement blessé au tendon d'Achille le 8 octobre lors du dernier match préparatoire des Panthers.

Barkov n'a pas patiné depuis le 28 décembre en raison d'une blessure au bas du corps.

«Il s'agit de deux joueurs de concession et nous n'allons certainement pas précipiter leur retour, a déclaré l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe, Tom Rowe, à NHL.com. On avance avec les gars qu'on a et quand les autres sont prêts à revenir, nous les accueillerons. Ce sera un énorme coup de pouce.»

Ça ressemble de plus en plus à une année à oublier pour les Panthers... à moins qu'il ne réussisse à participer aux séries.

Au moment d'écrire ces lignes, ils sont en pleine course à un petit point des Sénateurs.