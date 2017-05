«Merci, New York» -Derek Jeter

Kathy Willens / The Associated Press

Kathy Willens / The Associated Press

NEW YORK - Derek Jeter a rendu hommage à New York quelques jours avant que les Yankees ne retirent son numéro et ne l'immortalisent au coeur de Monument Park.

Jeter a signé un essai intitulé «Merci, New York», sur son site internet, Players' Tribune, jeudi. Jeter y rappelle à quel point il était intimidé de s'amener à New York, lui qui a grandi à Kalamazoo, au Michigan.



Il encense la ville qui l'a appuyé pendant les 20 saisons qu'il a passées avec les Yankees, soulignant qu'il «n'oubliera jamais de la façon dont vous avez pris soin de moi».





www.theplayerstribune.com

L'article est accompagné d'une vidéo dans laquelle Jeter et des New-Yorkais lisent le texte.



Les Yankees retireront le no 2 de Jeter et dévoileront une plaque à son effigie dimanche soir, avant leur rencontre contre les Astros de Houston. Au cours de sa carrière, Jeter a participé 14 fois au match des étoiles et aidé les Yankees à remporter cinq fois la Série mondiale.