Michel Therrien : Marc Bergevin a fait une erreur, selon Serge Savard

(8,5 Sports) - Le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin a fait une erreur importante dans le dossier de Michel Therrien, d'après l'ancien joueur et DG du Tricolore Serge Savard : il n'a pas congédié l'entraîneur-chef assez rapidement.

«On vient de vivre une période durant laquelle rien ne marchait chez le Tricolore, a affirmé Serge Savard à l’émission Bonsoir les sportifs, mercredi. Je n’enlève rien à Michel Therrien. Tout le monde l’aime. Il a eu une belle carrière, autant dans les médias que dans le hockey comme instructeur. Mais, Marc Bergevin n’avait pas le choix. Le club n’aurait pas fait les séries éliminatoires. L’équipe était complètement déphasée. »

« J’ai été l’un de ceux qui a dit que Marc Bergevin a frappé le jackpot avec l’embauche de Claude Julien. Il y a eu un coach de premier ordre disponible dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Pis même si Julien n’était pas venu à Montréal, Bergevin aurait dû changer l’entraîneur quand même. Avec qui? Peut-être Kirk Muller, par intérim. Claude Julien, c’est incroyable pour l’histoire du Tricolore. Aujourd’hui, la formation est stabilisée. Les meilleurs joueurs sont redevenus les meilleurs joueurs.»

Selon M. Savard, Alain Vigneault, qui a récemment signé un nouveau contrat avec les Rangers, aurait été également un bon pari pour Montréal.

Cela dit, la principale erreur de Marc Bergevin a été, toujours d’après Serge Savard, de garder trop longtemps Michel Therrien à la barre de la formation montréalaise.

«Les Canadiens ont eu un gros début de saison 2016-17, comme en 2015-2016. Ensuite, tout a diminué, diminué... Je pense que Marc a d’ailleurs fait une erreur : il aurait dû faire le move il y a deux ans [durant ou à la fin de la campagne 2015-2016]. Mais il a fait le contraire. Il s’est dit que [les déboires relatifs du Tricolore] ce n’était pas la faute de l’entraîneur-chef. Il lui a en plus donné un nouveau contrat. Évidemment, il y a aussi eu la chicane avec P.K. Subban et c’est l’instructeur qui a gagné. Bergevin a décidé de bouger seulement cette année. J’aurais bougé un an avant.»

Ce contrat offert à Michel Therrien fut un salaire annuel de 2 millions de dollars à compter de la saison 2015-2016, jusqu’à la fin de la campagne 2018-2019. Ceci faisait de Therrien l’un des entraîneurs les mieux rémunérés de la LNH.

En 2015-2016, le Tricolore a terminé la saison régulière avec un fiche (38-38-6) de 82 points. La deuxième moitié de la campagne a été catastrophique.

»»» Veuillez écouter l'intégralité de l'entrevue accordée par Serge Savard en cliquant sur l'extrait sonore ci-haut.