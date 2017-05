Michel Therrien parmi les candidats en Floride

(98,5 Sports) - On pourrait voir l'ex-entraîneur du Canadien, Michel Therrien, derrière un banc de la LNH la saison prochaine.

Le Québécois de 53 ans, qui a été congédié par Marc Bergevin le 14 février, fait partie des candidats qui ont été interviewés par les Panthers de la Floride.

C'est ce qu'a avancé le journaliste Eric Engels de Sportsnet lundi.

There's been some buzz about this, but I can confirm that Michel Therrien is among candidates interviewing for Florida Panthers coaching job