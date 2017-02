Milos Raonic passe en demi-finale

DELRAY BEACH, Fla. - Le Canadien Milos Raonic a peiné pour atteindre les demi-finales de l'Omnium de Delray Beach, mais il a réussi à venir à bout du Britannique Kyle Edmund en trois manches de 4-6, 6-3, 6-4, vendredi.

Raonic croisait le fer avec Edmund pour une première fois sur le circuit de l'ATP.



Le Britannique n'a pas été intimidé par le favori du tournoi en première manche et il a brisé le service de son adversaire lors de la septième partie. Le Canadien perdait une manche pour une première fois dans le tournoi.



Raonic s'est toutefois ressaisi lors du deuxième set et il a remporté les trois dernières parties pour forcer la tenue d'une manche ultime. Raonic a rapidement brisé Edmund et il a tenu le coup pour finalement passer au tour suivant en une heure 39 minutes.



Raonic affrontera maintenant le gagnant du duel entre l'Américain Sam Querrey et l'Argentin Juan Martin del Potro, plus tard vendredi. Querrey est le champion en titre de l'événement tandis que del Potro a remporté les grands honneurs des Internationaux des États-Unis, en 2009.



L'Américain Jack Sock a pour sa part battu son compatriote Steve Johnson 6-4 et 7-6 (4) pour accéder aux demi-finales.



Sock a remporté ce duel en 91 minutes. Il trouvera sur sa route un autre tennisman du pays de l'Oncle Sam: Donald Young, qui a bénéficié du retrait de Steve Darcis. Le Belge s'est décommandé du tournoi pour des raisons personnelles.



Sock est en quête d'un deuxième titre cette année après avoir triomphé à Auckland en Nouvelle-Zélande, à la mi-janvier.