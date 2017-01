Milt Schmidt meurt à 98 ans

BOSTON - Le membre du Temple de la renommée du hockey Milt Schmidt s'est éteint à l'âge de 98 ans, a révélé le porte-parole des Bruins de Boston Matt Chmura, mercredi. Schmidt, le joueur par excellence de la LNH en 1951, était le plus vieil ancien joueur toujours en vie de la ligue.

Schmidt a mené les Bruins à deux conquêtes de la coupe Stanley alors qu'il pivotait la célèbre 'Kraut Line'.

Il s'est enrôlé dans l'armée canadienne deux mois après l'attaque de Pearl Harbor, avant d'effectuer un retour dans la LNH pour y remporter le titre de joueur par excellence et deux autres coupes Stanley à titre de directeur général des Bruins.



On ne connait pas les causes du décès.



Il est le seul membre de l'histoire des Bruins à avoir agi à titre de capitaine, d'entraîneur-chef et de directeur général.



Lorque Schmidt a effectué son retour dans le nouveau Boston Garden afin de prendre part à une cérémonie soulignant le 80e anniversaire de ses premiers coups de patin dans la LNH, Bobby Orr l'a qualifié de plus grand joueur de l'histoire de l'organisation.