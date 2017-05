Mondial de hockey: les États-Unis gagne 6-1 contre la Slovaquie

COLOGNE, Allemagne - Les États-Unis ont infligé une défaite de 6-1 à la Slovaquie dimanche pour porter à cinq leur série de victoires au Championnat du monde de hockey, et ils doivent maintenant se préparer pour un duel au sommet dans le groupe A contre la Russie.

Johnny Gaudreau a réussi un doublé pour porter son total du tournoi à six réussites, en plus d'ajouter une mention d'aide à sa fiche. Jimmy Howard a effectué 19 arrêts devant le filet des Américains.



Entre-temps, à Paris, la République tchèque a pris la mesure du pays hôte, la France, par la marque de 5-2. Michal Repik s'est signalé avec deux buts du côté tchèque.



Clayton Keller, le plus jeune joueur du tournoi, a ouvert la marque pour les Américains, avec l'aide d'Anders Lee. Il s'agissait du cinquième but de la compétition de Keller, qui est âgé de seulement 18 ans.



Gaudreau a doublé l'avance des siens tôt en deuxième période, à la suite d'une belle mise en scène de Kevin Hayes, qui participait à son premier match du tournoi, après l'élimination des Rangers de New York. Martin Gernat a rétréci l'écart quelques minutes plus tard.



Deux filets rapides de Christian Dvorak, sur une passe de Gaudreau, et Jacob Trouba ont toutefois permis aux Américains de souffler un peu.



Gaudreau a marqué son deuxième but du match au début du troisième tiers, sur une passe de Hayes, encore, puis Lee a trouvé le fond du filet slovaque en avantage numérique.



Les États-Unis trônent au sommet du groupe A, un point devant la Russie. Les deux équipes s'affronteront mardi à Cologne. Les Russes devront d'abord croiser le fer avec la Lettonie lundi, alors que les Américains bénéficieront d'une journée de congé.



Le Danemark a rendez-vous avec la Suède un peu plus tard dimanche à Cologne, alors que la Suisse doit affronter la Finlande à Paris.