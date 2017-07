Muguruza en rouleau compresseur à Wimbledon

LONDRES - Garbine Muguruza a pulvérisé la Slovaque Magdalena Rybarikova 6-1, 6-1 en demi-finales du tournoi de Wimbledon, jeudi, sur le court central.

L'Espagnole a gagné les cinq premiers jeux de la première manche, et elle n'a été confrontée qu'à une seule balle de bris, qu'elle a sauvée. Elle a ensuite brisé Rybarikova à deux reprises en début de deuxième set et a rapidement pris les commandes 4-0. Le match s'est conclu après seulement une heure et quatre minutes de jeu.

Muguruza participera ainsi à sa deuxième finale en carrière à Wimbledon, deux ans après s'être inclinée devant l'Américaine Serena Williams. Elle y affrontera la gagnante du match entre l'Américaine Venus Williams et la Britannique Johanna Konta.

La 15e tête de série a déjà remporté un titre majeur en carrière, aux Internationaux de tennis de France.