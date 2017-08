Murphy produit trois points dans une victoire de 4-2 des Nationals à Chicago

CHICAGO ? Daniel Murphy a produit trois points avec deux circuits et les Nationals de Washington ont défait les Cubs de Chicago 4-2, vendredi.

Il a fourni un circuit de deux points en première et une frappe en solo en sixième. Anthony Rendon a ajouté un ballon sacrifice en huitième.



Kyle Hendricks (4-4) a permis les deux longues balles, trois autres coups sûrs et deux buts sur balles, quittant après sept manches.



Tanner Roark (9-7) a été victime de deux points et cinq coups sûrs en six manches et un tiers. Il a un dossier de 3-1 à ses quatre dernières sorties.



Brandon Kintzler a terminé la septième. En huitième, Ryan Madson a notamment disposé d'Anthony Rizzo et de Kyle Schwarber sur des prises.



Javier Baez a frappé un circuit de deux points pour les Cubs, qui ont échappé leurs trois derniers matches.



Cardinals 2 Reds 3



Joey Votto a produit deux points à l'aide d'un double et d'un simple, Asher Wojciechowski a oeuvré pendant cinq manches à son retour dans la rotation des partants et ils ont aidé les Reds de Cincinnati à vaincre les Cardinals de St. Louis 3-2.



Les Reds ont remporté leurs cinq matchs face aux Cardinals présentés au Great American Ball Park cette saison. Ils ont l'avantage 8-3 dans leur série saisonnière.



Votto a frappé ses deux coups sûrs productifs contre Mike Leake (7-10), qui a chuté à 0-5 en huit départs en carrière contre son ancienne formation. Billy Hamilton a ajouté un simple d'un point contre Leake, qui a accordé huit coups sûrs en six manches.



Wojciechowski (2-1) a accordé un point, trois coups sûrs et un but sur balles. Raisel Iglesias a provoqué les trois derniers retraits et a enregistré un 19e sauvetage en 20 occasions cette saison.



Marlins 3 Braves 5



R.A. Dickey a signé une première victoire en sept départs, Nick Markakis l'a appuyé avec un circuit de trois points et les Braves d'Atlanta ont fait fi de deux longues balles de Giancarlo Stanton pour venir à bout des Marlins de Miami par la marque de 5-3.



Stanton a cogné ses 34e et 35e circuits de la saison, devançant le frappeur de puissance des Yankees de New York Aaron Judge au premier rang des Ligues majeures à ce chapitre.



Les Marlins menaient 3-1 avant de voir Markakis cogner sa longue balle aux dépens d'Adam Conley (4-4) en fin de sixième manche.



Âgé de 42 ans, Dickey (7-7) a accordé trois points, trois coups sûrs et un but sur balles en six manches. Le spécialiste de la balle papillon présente un dossier de 3-2 avec une moyenne de 2,22 en neuf départs depuis une défaite de 10-5 face aux Nationals de Washington le 13 juin dernier.



Arodys Vizcaino a oeuvré en neuvième pour les Braves et a enregistré un quatrième sauvetage en six occasions cette saison.



Dodgers 6 Mets 0



Yu Darvish a excellé à son premier départ avec son nouveau club, aidant les Dodgers de Los Angeles à l'emporter 6-0 devant les Mets de New York.



Récemment acquis des Rangers du Texas, Darvish (1-0) n'a donné que trois simples en sept manches. Il a retiré 10 frappeurs sur des prises et a donné un seul but sur balles.



Le premier frappeur Chris Taylor a marqué trois fois, à la suite de deux coups sûrs et un but sur balles.



Lui et Yasiel Puig ont réussi des longues balles en solo, tandis que Chase Utley a claqué un circuit de deux points.



Justin Turner a produit les deux autres points avec un optionnel et un ballon sacrifice.



Michael Conforto a obtenu deux des quatre coups sûrs des Mets.



Jacob deGrom (12-5) a concédé trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches.



Phillies 3 Rockies 4



Les Rockies ont fait fi d'une blessure à leur lanceur partant Kyle Freeland en première manche et ont profité d'un circuit égalisateur de Nolan Arenado en septième manche et d'un simple d'un point de D.J. LeMahieu en huitième pour vaincre les Phillies de Philadelphie 4-3.



Freeland, dont les 11 victoires cette saison représentent un sommet pour une recrue à travers les Ligues majeures, a dû quitter la rencontre après avoir affronté seulement trois frappeurs en raison d'une blessure à la jambe gauche.



Les Rockies n'ont pas immédiatement confirmé la nature de la blessure.



Chris Rusin a été le premier de cinq releveurs employés par les Rockies pour terminer la rencontre. La victoire est allée au dossier de Mike Dunn (4-1), qui a blanchi les Phillies pendant une manche et un tiers. Greg Holland a provoqué les trois derniers retraits et a ajouté un 34e sauvetage à sa récolte.



Alors que le pointage était de 3-3, Pat Valaika a amorcé la huitième en soutirant un but sur balles à Luis Garcia (1-3). Ce dernier a retiré les deux frappeurs suivants avant d'accorder un but sur balles intentionnelles à Charlie Blackmon. LeMahieu a joué les héros en cognant la balle en lieu sûr au champ centre-droit, ce qui a permis à Valaika de croiser le marbre.



Padres 6 Pirates 10



Gregory Polanco a donné les devants pour de bon aux siens à l'aide d'un circuit de trois points lors d'une poussée de six points en septième manche et les Pirates de Pittsburgh ont vaincu les Padres de San Diego 10-6.



Alors que les Pirates accusaient un retard de 6-4 et avaient deux hommes sur les sentiers, Polanco a cogné le premier tir effectué dans sa direction dans la rivière au-delà de la clôture au champ droit. Il s'agissait seulement du 43e circuit de l'histoire du PNC Park à tomber dans la rivière depuis l'ouverture du stade en 2001.



Josh Harrison a couronné la poussée avec un simple productif qui portait la marque à 10-6. Kirby Yates (2-2) a été débité des six points, lui qui a provoqué un seul retrait.



Les Pirates ont signé une deuxième victoire de suite après avoir perdu huit de leurs 10 rencontres précédentes. Ils occupent le troisième rang de la section centrale de la Nationale, à quatre matchs et demi des Cubs de Chicago.



Diamondbacks 2 Giants 1



Paul Goldschmidt a frappé trois coups sûrs et produit deux points, aidant Anthony Banda à signer une première victoire en carrière et les Diamondbacks de l'Arizona à battre les Giants de San Francisco 2-1.



David Peralta a cogné un double et a aussi aidé les Diamondbacks à vaincre Madison Bumgarner (1-5) et les Giants.



Un jour après avoir établi un sommet personnel avec trois circuits au Wrigley Field, Goldschmidt a aussi démontré sa vitesse au AT&T Park de San Francisco. Il a frappé un simple à l'avant-champ en deuxième manche et un triple en quatrième, ce qui a permis à A.J. Pollock de croiser le marbre. Goldschmidt a ajouté un simple d'un point contre le mur au champ gauche en sixième.



Banda (1-1) a limité les Giants à un point, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.



Fernando Rodney a fermé les livres en neuvième et a enregistré un 25e sauvetage en 30 occasions cette saison.