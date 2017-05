Nadal bat Djokovic et atteint la finale, Halep triomphe au Masters de Madrid

MADRID — Rafael Nadal a freiné à sept sa série de défaites contre Novak Djokovic en l'emportant 6-2, 6-4, samedi, le propulsant de nouveau en finale du Masters de Madrid. Nadal a dominé Djokovic dès le départ, et il a converti sa troisième balle de match pour signer sa première victoire contre le Serbe, deuxième tête de série, depuis la finale des Internationaux de France en 2014.



Il s'agissait aussi de la 14e victoire d'affilée de l'Espagnol, et de sa 33e cette saison — un sommet sur le circuit de l'ATP.



En finale, le quadruple champion du tournoi madrilène affrontera le vainqueur du match entre l'Autrichien Dominic Thiem et l'Uruguayen Pablo Cuevas.



Il s'agissait d'une autre défaite cinglante pour Djokovic, qui n'a pas atteint la finale d'un tournoi depuis qu'il a triomphé lors de la première compétition de l'année à Doha. De plus, c'était son premier tournoi depuis qu'il a rompu les ponts avec son entraîneur Marian Vajda.



Du côté des dames, la Roumaine Simona Halep a signé un deuxième titre de suite à Madrid en défaisant la Française Kristina Mladenovic en deux manches de 7-5, 6-7 (5), 6-2, dans un affrontement qui a duré près de trois heures.



Halep est devenue la première joueuse à défendre son titre à ce tournoi depuis Serena Williams, en 2013.



Il s'agissait d'un premier titre cette saison pour la Roumaine, qui est classée au huitième rang mondial. Elle est devenue la première joueuse à prendre part à trois finales à Madrid. Elle s'était inclinée contre la Russe Maria Sharapova, en 2014.



Mladenovic en était à sa deuxième finale de suite et sa quatrième de la saison. Elle avait remporté un premier sacre en carrière, à St. Petersburg, au mois de février.