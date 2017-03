New York City FC 1 Impact 1 (deuxième demie)

Dominic Oduro a inscrit le but de l'Impact/Capture d'écran

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal amorce cet après-midi une série de trois matchs sur les pelouses adverses en rendant visite au New York City FC, au Yankee Stadium.

Le terrain de soccer aménagé au Yankee Stadium a 1300 pieds carrés de moins que le standard de la ligue, ce qui mène à du jeu rapide et à une surface qui offre moins d'espace aux joueurs pour s'exprimer.

Le film de la rencontre

L'Anglais Jack Harrison se retrouve pourtant en plein coeur de la zone de réparation dès la troisième minute et son tir passe au-dessus de la barre transversale du filet d'Evan Bush. Une chance assez incroyable ratée d'entrée de jeu pour New York.

Autre menace de l'équipe locale à la 11e minute quand le tir de David Villa est bloqué par la défensive de l'Impact.

Dominic Oduro perce - pratiquement - la défensive de New York et il est fauché dans la zone de réparation. On donne un corner, mais l'Impact avait le droit de demander un penalty.

Encore une fois, le New York City FC rate toute une occasion quand Alex Ring tire au-dessus du but d'une distance de huit mètres.

Plus la demie se poursuit et plus le jeu se déroule essentiellement dans le territoire de l'Impact.

Et le New York City FC touche la cible avant la pause. À la 44e minute, Harrison amorce une séquence qui va mener au tir de Ring. Superbe arrêt de Bush, mais Rodney Wallace contrôle le retour et tire à son tour. Bush est battu: 1-0 New York.

Le 2e but de la saison de Wallace au deuxième tir cadré de New York.

L'Impact repart à l'attaque et Ignacio Piatti envoie un ballon sur le poteau. Oduro s'empare du retour et son tir est bloqué par le gardien new-yorkais. On s'en va à la pause.

Les dix premières minutes de la deuxième demie mènent à un statu quo, tant au niveau de la marque que de la domination du jeu. Tout est toujours en faveur de New York.

Carton jaune à Hernán Bernardello à la 57e minute.

À la 64e minute, une perte de ballon de Piatti mène à une relance du New York FC à quatre joueurs. Laissé seul, Laurent Ciman ne peut empêcher Maximiliano Moralez de tirer au but, mais son tir du droit passe du côté extérieur du poteau.

Patrice Bernier, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'Impact cet après-midi, loge un ballon au-dessus des défenseurs de New York. Oduro récupère de la poitrine à la limite du hors-jeu et il touche la cible dans la foulée. C'est l'égalité 1-1.

Plus de détails à venir....

On vise l'amélioration

« Nous affrontons un adversaire compliqué qui adopte des principes clairs dans toutes les phases du jeu et nous devons être prêts pour cela, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. Cela dit, nous devons aussi continuer de nous améliorer d'un match à l'autre. Notre jeu s'est amélioré du match contre San Jose à celui contre Seattle, et nous voulons faire encore mieux alors que nous nous rendons à New York pour aller y chercher un résultat. »

Auteur d'un but et d'une passe décisive contre les Sounders, Nacho Piatti occupe maintenant le 10e rang au chapitre des mentions d'aide dans toute l'histoire de l'Impact avec 16, à égalité avec Grant Needham et Patrick Leduc.

D'autres Montréalais ont atteint des marques personnelles samedi dernier. Le défenseur Laurent Ciman est devenu le 10e joueur de l'Impact à franchir le cap des 5 000 minutes jouées en MLS, tandis qu'Ambroise Oyongo a obtenu sa 50e titularisation avec le club. Evan Bush, pour sa part, est devenu le deuxième gardien de l'histoire de l'Impact à jouer 100 matchs de saison régulière, toutes divisions confondues.



Le capitaine Patrice Bernier, qui a pris seul le cinquième rang au chapitre des titularisations avec l'Impact (toutes divisions confondue) en méritant sa 164e samedi dernier contre Seattle, deviendra le cinquième joueur de toute l'histoire de l'Impact à disputer une 200e rencontre avec le club, s'il joue contre le NYCFC ce week-end. Et si Bernier passe 84 minutes sur le terrain du Yankee Stadium ce samedi, il deviendra le sixième joueur de l'histoire du club à jouer au moins 15 000 minutes avec la première équipe.

À leur dernière sortie, les New-Yorkais ont défait D.C. United par la marque de 4-0 au Yankee Stadium. David Villa a inscrit un doublé, tandis que Rodney Wallace et Maxi Morález ont marqué les autres buts des locaux.

La fiche de l'Impact contre le NYCFC s'élève à une victoire, trois défaites et un partage. Le dernier passage des Montréalais dans le Bronx s'est conclu par un match nul de 1-1 obtenu dans les arrêts de jeu de la seconde période, sur une tête plongeante de Dominic Oduro. En trois visites chez le NYCFC, l'Impact a réussi à lui arracher quatre points.

« Ce sera un match ardu, a souligné Nacho Piatti. NYCFC joue bien à l'heure actuelle. Nous devons faire preuve d'une grande concentration. Nous devrons également être prêts à affronter toutes sortes de conditions météorologiques, mais nous avons bien travaillé toute la semaine et nous pouvons aller gagner là-bas. »

En quatre matchs contre New York City, Piatti a déjà fait trembler les cordages trois fois. Dominic Oduro et Laurent Ciman comptent respectivement deux buts et deux mentions d'aide en quatre rencontres.

Les cinq matchs entre ces deux équipes ont produit 18 buts, dont huit ont été inscrits dans le dernier quart d'heure des rencontres. Cinq de ces filets ont été inscrits par la légende espagnole David Villa, meneur à ce chapitre dans les matchs Montréal-New York.

L'Impact jouera le deuxième de trois matchs consécutifs sur la route le samedi 1er avril à 15h au Toyota Park de Chicago contre le Fire.

(Avec un communiqué de l’Impact)