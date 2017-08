Neymar quitte Barcelone et se joint au PSG

BARCELONE, Espagne - Le FC Barcelone a annoncé que Neymar a versé la somme de 222 millions d'euros (333 millions $ CAN) requise pour le libérer de son contrat, ce qui permettra au joueur de soccer brésilien de se joindre au Paris Saint-Germain (PSG) avec lesquels il a signé un contrat de cinq ans, valide jusqu'en juin 2022.

Dans un communiqué publié jeudi, les dirigeants de la formation catalane ont confirmé que «les conseillers juridiques de Neymar s'étaient présentés dans les bureaux de l'équipe et avaient effectué le paiement de 222 millions d'euros au nom du joueur, en lien avec la fin unilatérale du contrat qui liait les deux parties».

Les responsables du PSG ont publié un communiqué à leur tour en milieu de soirée pour annoncer l'entente de cinq ans.



En mettant la main sur Neymar, le PSG croit pouvoir enfin atteindre les objectifs visés en Ligue des Champions.



Le paiement pour le transfert de Neymar fracasse l'ancien record une transaction de ce genre, qui s'élevait à 105 millions d'euros (alors 116 millions $ US). C'est le montant que le Manchester United avait déboursé pour mettre la main sur le milieu de terrain français Paul Pogba l'an dernier.



Les dirigeants du FC Barcelone ont aussi indiqué «que l'équipe va transmettre à l'UEFA les détails de la transaction ci-dessus, afin qu'ils déterminent les responsabilités de nature disciplinaire qui pourraient émaner de ce dossier».



Ce commentaire survient dans la foulée d'une affirmation du président de la Ligue de soccer d'Espagne Javier Tebas, mercredi, selon lequel le départ de Neymar contreviendrait aux règles du «fair-play financier», mises de l'avant par l'UEFA, l'organisation qui régit le soccer européen.



Le FC Barcelone a tout fait pour empêcher Neymar de quitter l'organisation catalane et avait promis de se plaindre à l'UEFA si la clause libératoire prévue à son contrat, à première vue inaccessible, était enclenchée.



Plus tôt jeudi, les représentants du clan Neymar avaient effectué une première tentative pour verser la somme requise et mettre fin à son association avec le FC Barcelone. La démarche, menée par Me Juan de Dios Crespo, l'avocat du Brésilien, avait toutefois été rejetée.



En entrevue avec un quotidien espagnol spécialisé dans la couverture d'événements sportifs, Tebas avait déclaré qu'il ne permettrait pas à la ligue d'agir comme intermédiaire à une transaction qu'il croyait — comme le FC Barcelone — aller à l'encontre des règles du «fair-play financier».



Il avait aussi qualifié le PSG de «club soutenu par l'État». Les propriétaires du PSG, des Qataris, sont étroitement liés à la famille à la tête de l'émirat.



Neymar avait mis fin à des semaines de mutisme mercredi en annonçant au dirigeants du FC Barcelone, aux joueurs et à l'entraîneur qu'il avait l'intention de quitter l'équipe après y avoir joué pendant quatre saisons.



Josep Vives, un porte-parole du FC Barcelone, avait réagi en annonçant qu'il n'y avait nulle place à la négociation et que l'équipe exigerait le paiement complet de la somme requise pour libérer Neymar de son contrat. L'an dernier, Neymar avait paraphé une entente qui le liait à l'équipe catalane jusqu'en 2021.



En France, le transfert de Neymar au PSG était vu comme chose faite.



Lors d'un événement caritatif, le président français Emmanuel Macron a rencontré le président du PSG, Nasser Al-Khalaifi et lui a offert ses félicitations puisqu'il disait avoir «appris une bonne nouvelle».



Le ministre français des Finances, Gérald Darmanin, a ajouté son grain de sel, déclarant à la station de radio France-Inter qu'il était «préférable que ce joueur de soccer paie ses impôts en France qu'ailleurs».



Par ailleurs, Jean-Michel Aulas, président du club de Lyon, s'est fait sarcastique sur Twitter.



«Bravo à Nasser pour la réalisation d'une opération unique dans le monde : Je suis très impatient de connaître le coût réel de l'opération», a-t-il écrit.



Âgé de 25 ans, Neymar est déjà reconnu comme l'un des joueurs de soccer les plus talentueux au monde. Auprès de Lionel Messi, Neymar a marqué 105 buts et il a contribué à de nombreux triomphes du FC Barcelone, incluant un titre à la Ligue des Champions et deux de la Ligue espagnole.